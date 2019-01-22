Вторник, 22 Января 2019 18:18

АрмИнфо. Правительство Армении предлагает перевозить детей до 7 лет в транспортных средствах исключительно с использованием детских удерживающих устройств (автокресло или автолюлька - car seat). Предложение было внесено Министерством юстиции и размещено на едином портале правовых актов e-draft.am.

В Минюсте посчитали, что ряд положений решений правительства N 955 - Н от 28-го июня 2007 года устарели, отмечается также необходимость в установлении ряда новых правил. В частности, действующие единые нормы и правила перевозки детей до 12 лет, согласно законодателю, с учетом возрастных особенностей ребенка, достаточно обременительны с точки зрения их соблюдения. Так, согласно документу, перевозка детей до 7 лет в кабине легкового и грузового автомобиля разрешается исключительно с использованием детского удерживающего устройства. Детей в возрасте от 7 до 12 лет будет разрешено возить в кабине легкового и грузового автомобиля в автокреслах или же пристегнутыми ремнем безопасности с учетом их возраста и массы тела. Если детей разместили впереди легкого авто, то автокресло обязательно. Предлагается также ввести запрет на перевозку детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, а также в кузове грузового автомобиля (исключения - автомобиль с кузовом фургон).