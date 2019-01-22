Вторник, 22 Января 2019 18:13

АрмИнфо.Посол Египта в Армении Багга Эль-Дин Баггат Дисуки 22 января вручил свои верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, президент выразил надежду на то, что посол использует свой богатый опыт и знания для развития и углубления дружественных отношений между двумя странами.

Саркисян заявил, что армяно-египетские отношения основаны на прочных историко- культурных традициях и выразили уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться.