Вторник, 22 Января 2019 18:12

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву в пятницу, 25 января. Об этом прессе сообщил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Он отметил, что представитель Армении приедет в столицу для встречи с коллегой из Евразийской комиссии.

Ранее дипломатический источник рассказал ТАСС, что Пашинян собирается выступить перед Евразийской экономической комиссией. Причиной стал переход в этом году от России к Армении председательства в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас, по словам источника, прорабатывается программа визита.

Напомним, последний визит премьер-министра Армении в Москву состоялся 27 декабря прошлого года. Тогда Путин и Пашинян обсуждали газовый вопрос. После переговоров глава Армении выразил надежду, что лидеры смогут прийти к окончательному решению по поводу стоимости российского газа.