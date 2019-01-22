Вторник, 22 Января 2019 17:20

АрмИнфо.Антагонизм в обществах Армении, Арцаха и Азербайджана относительности возможности компромиссного решения карабахского вопроса нарастает. Такое мнение во время телемоста Ереван-Москва выразил президент Научного общества кавказоведов, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Крылов.

По его словам, эта тенденция носит особенно очевидный характер в армянском обществе. "Возможно, это обусловлено последними политическими процессами в Армении - оппоненты премьера Пашиняна и новых властей пытаются создать в обществе бескомпромиссные настроения с тем, чтобы поставить руководство страны в затруднительное положение в переговорах. В таких условиях ни одна власть, ни в Армении, ни в Азербайджане не пойдет на компромисс вопреки воле народа, это станет политическим самоубийством",- объяснил эксперт.

С учетом сложившихся обстоятельств, по его словам, не исключено возобновление военных действий или установление международного диктата в зоне конфликта. "Оба варианта, очевидно, не исходят из интересов сторон",- резюмировал он.