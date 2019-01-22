Вторник, 22 Января 2019 17:16

АрмИнфо.Правительство Армении фактически сформировано, его структура сейчас обсуждается и будет изменена в течение месяца, сообщил РИА Новости премьер республики Никол Пашинян в рамках Всемирного экономического форума.

"Оно фактически уже сформировалось. Мы планируем изменить структуру правительства, сейчас у нас идут обсуждения по этому поводу, у нас будет изменение структуры. В течение месяца (завершим изменение - ред.)", - сказал он.

Ранее кабмин Армении предложил проект поправок в закон "О структуре и деятельности правительства", предусматривающий сокращение числа министерства с 17 до 12. Согласно разработанному правительством законопроекту, министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а также транспортный сектор министерства транспорта, связи и информационных технологий планируется включить в состав нового министерства территориального управления и инфраструктур. На базе минтранспорта и связи предусматривается создать министерство высоких технологий и военной промышленности. Кроме того, планируется объединить министерство экономического развития и сельского хозяйства. Единое министерство будет курировать сферы образования, науки, культуры, спорта и дела молодежи. Планируется полностью упразднить министерство диаспоры, его функции будет выполнять Министерство иностранных дел.

Отметим, что данный проект уже успел удостоиться критики экспертных и общественно- политических кругов. Одни утверждают, что в проводимых реформах нет логики, другие указывают на социальный аспект вопроса, с учетом того, что несколько тысяч сотрудников госаппарата будет

сокращено. В ответ на это глава правительства Никол Пашинян заметил, что говорил об оптимизации госсектора еще до выборов, и с учетом этого народ дал ему вотум доверия на проведение намеченных реформ.