Вторник, 22 Января 2019 17:10

АрмИнфо.Деятельность компании eBay имеет большой спрос в Армении, и в этом контексте важно расширение оказываемых ею услуг в стране. Об этом 22 января в Давосе в ходе встречи вице-президентом компании eBay Гети Фостером заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Подчеркнув важность интернет - аукционной деятельности компании, Никол Пашинян, чьи слова приводит пресс-служба правительства РА, подчеркнул, что эта деятельность созвучна происходящим технологическим трансформациям. "Услуги eBay в сфере интернет - торговли, электронных выплат и телекоммуникаций имеют большой спрос в Армении", - отметил премьер-министр РА, добавив, что в октябре 2019 года в Армении пройдет Всемирный форум высоких технологий. Он пригласил компанию eBay к участию в работе данного форума. Никол Пашинян указал также на факт ускоренного развития в стране сферы информационных технологий.

В свою очередь, Гети Фостер заявил о своей готовности посетить Армению для обсуждений перспектив реализации инвестиционных программ.

eBay Inc. - американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет- магазинов. Управляет веб-сайтом eBay.com и его местными версиями в нескольких странах.