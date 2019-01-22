Отметим, что Тогран Галстян (22.01.1978 г.р.) в 2000 г. окончил Армянский государственный экономический университет, факультет управления, в 2002 г. окончил Школу управления, в 2010 г. - защитил диссертацию в Армянском государственном экономическом университете, получив звание кандидата экономических наук. С 2002-2003 гг. работал менеджером в ООО <ИМЭКС ГРУПП>, с 2003-2006 гг. - специалистом по исследованию маркетинга в ООО <ИМЭКС ГРУПП>, с 2007-2008 гг. - помощником председателя совета в ООО <ИМЭКС ГРУПП>, с 2009-2018 гг. - начальником аппарата председателя совета в ООО <ИМЭКС ГРУПП>, а с 10 сентября 2018 г. занимал должность советника бывшего первого вице-премьера Арарата Мирзояна. Беспартийный. Женат.

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