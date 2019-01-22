Вторник, 22 Января 2019 16:56

АрмИнфо.Блогер Александр Лапшин отправил в Министерство обороны Армении запрос, так как он хочет посетить приграничную зону Тавушской области. Об этом блогер рассказал в беседе с корреспондентом АрмИнфо.

"Я намерен рассказать о ситуации в приграничной зоне в своем блоге. Очень хотелось бы сделать фоторепортаж, а также видеорепортаж с людьми о том, как они постоянно живут под обстрелами со стороны Азербайджана. Правда, я еще жду ответа от МО Армении, так как это все же приграничная зона и туда нужен пропуск", - подчеркнул Лапшин.

Лапшин заметил, что в Армении есть очень много интересных мест, которые, однако, не знакомы туристам и он намерен посетить и их. "Как правило, туристы в Армении посещают Гарни, Гегард, Севан, Татев. Однако, в стране есть очень много и других интересных мест. Я намерен посетить Сюник, в частности, меня интересует там озеро Гоги. Там восхитительная природа, как и во всей Армении. Туристы редко посещают данное место, так как оно находится на границе с Нахиджеваном, но оно невероятно интересное, напоминает Швейцарию. Я думаю, когда война закончится, там можно будет построить роскошный горнолыжный курорт", - заметил блогер.

На вопрос о том, какие впечатления у блогера остались от Арцаха, последний отметил: "Это прекрасный регион. Там действительно есть что посмотреть. Думаю. Он должен активнее развиваться. Развитию Карабаха, а также привлечению инвестиций может содействовать туризм, если не будет препятствий со стороны Азербайджана в виде "черных списков"",- заявил блогер.