Вторник, 22 Января 2019 16:50

АрмИнфо. Армения заинтересована в сотрудничестве с компанией "Mitsubishi Heavy Industries" и возможностями развертывания ее деятельности в стране. Об этом 22 января в Давосе в ходе встречи с членом Совета директоров компании "Mitsubishi Heavy Industries" Кристиной Ахмаджян заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи Никол Пашинян сообщил о намерениях властей перейти от политической революции к осуществлению экономической революции. В этих целях, продолжил глава армянского правительства, в экономической сфере запланировано провести большие и реальные изменения. Никол Пашинян подчеркнул, что в Армении имеется большой потенциал в технологическом развитии, и с этой точки зрения сотрудничество с "Mitsubishi Heavy Industries" может стать перспективным.

Кристина Ахмаджян подчеркнула важность вовлеченности компании в новые инвестиционные программы в Армении. Она заявила о готовности

оказать содействие в установлении связей между Арменией и различными японскими компаниями. Представитель "Mitsubishi Heavy Industries" подчеркнула, что в ближайшее время намерена посетить Армению в целях изучения возможностей для сотрудничества.

Отметим, что японская компания "Mitsubishi Heavy Industries" входит в Mitsubishi Grоup. Она появилась в 1934 году в результате слияния авиастроительной и кораблестроительной ветвей Mitsubishi. Компания

занимается производством аэрокосмических систем, строительством судов, энергетических систем и автомобильных аккумуляторов, турбокомпрессоров, машин, грузоподъемников, танков, ветряных турбин.