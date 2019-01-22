Вторник, 22 Января 2019 15:01

АрмИнфо.По положению на 10.00 22-го января в Армении есть труднопроходимые и закрытые автомобильные дороги. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, как отмечает источник, перевал Варденяц открыт только для пассажирских автомобилей, для остальных он закрыт. Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар. На автодорогах Сюникской области, регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области, а также на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица. МЧС вновь рекомендует водителям ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

По данным МЧС РФ по Республике Северная Осетия, со стороны России наблюдается скопление автомобилей.