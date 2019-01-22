Вторник, 22 Января 2019 14:59

АрмИнфо. В профессиональной деятельности журналиста государство гарантирует доступ к информации и, в конечном итоге, гарантирует гражданский надзор за государством. Об этом говорится в сообщении офиса Защитника прав человека в связи с участившимися случаями отсутствия ответов со стороны государственных и местных органов власти ответов на запросы граждан.

Согласно источнику, одним из важнейших направлений деятельности Защитника прав человека является выполнение запросов граждан в адрес государственных структур и органов местного самоуправления для правильного реагирования на их проблемы. Этот аспект работы также включает вопрос о предоставлении ответов на журналистские запросы в эти органы.

Основное внимание Омбудсмена, в первую очередь, направлено на повышение ответственности государства и обеспечение связи между

гражданами и государством. Сюда также входит мониторинг практики ответов на запросы журналистов, поскольку каждому дается право на доступ к информации.

Офис Защитника прав человека ведет отдельную статистику в области свободы информации, чтобы в случае необходимости представлять предложения по письменным и устным жалобам. Это направление работы и в дальнейшем будет в центре внимания Омбудсмена. В частности, если в 2016 году было получено 38 жалоб на отсутствие ответов на обращения граждан, в 2017 году - 46, то в 2018 году количество жалоб увеличилось более чем вдвое, достигнув 109. Если в 2016 году основная часть жалоб касалась Министерства обороны, аппарата правительства и Следственного комитета, то в 2017 году - полиции, прокуратуры, Следственного комитета, Министерства обороны и Министерства здравоохранения.

С января по май 2018 года Защитник получил 45 жалоб, основная часть которых касалась полиции, Министерства обороны, Национального архива Армении, аппарата правительства. Большинство из 64 жалоб с июня по декабрь 2018 года были связаны с Министерством здравоохранения, мэрией Еревана, полицией, министерством юстиции, в том числе, пенитенциарной службой.