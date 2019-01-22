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АрмИнфо.Полиция Еревана установила личность налетчика на контору организации Varks.am.
Ранее сообщалось, что утром 21 января был ограблен филиал кредитной организации Varks.am, расположенный на проспекте Комитаса. Около 19:20 неизвестный проник на территорию филиала организации в административном районе Канакер-Зейтун, и угрожая ножом, унес крупную сумму.
Согласно информации пресс-службы Полиции Армении, в результате оперативно- розыскных мероприятий была установлена личность человека, 21-го января осуществившего разбойное нападение на кредитную организацию на улице Канакерци и унесшего 1.188.000 драмов.
В тот же день полиция обнаружила Адама Багдасаряна и подвергла его приводу в Канакер-Зейтунское отделение Полиции. Было обосновано, что проживающий в Ереване 29-летний Багдасарян является также "автором" других ограблении - 5-го января он ограбил филиал той же организации на улице Алабяна, похитив 1.500.000 драмов, а 14-го января ограбил Давиташенский филиал организации, унеся с собой сумму в размере 1.800.000 драмов. Адам Багдасарян был представлен органу предварительного следствия и задержан.
|МИД Турции: Без разрешения нагорно-карабахского конфликта не может быть и речи о нормализации отношений между Турцией и Арменией
|В Армении наблюдается тенденция к снижению вызовов бригад скорой помощи и госпитализации по причине острых респираторных заболеваний - Минздрав
|Lydian: В Армении 1300 человек лишилось работы из-за незаконной блокады дорог ведущих к Амулсарскому месторождению
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го января
|Министерство юстиции Армении предлагает установить новые правила перевозки детей в автомобиле
|Армен Саркисян и посол Египта в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|МИД РФ: Премьер-министр Армении посетит Москву 25 января
|Российский эксперт: В последние годы президентства Саргсяна Армения превзошла Грузию и Украину по уровню антироссийских настроений в обществе
|Российский эксперт: Бескомпромиссные настроения в армянском обществе относительно консенсусного решения карабахского конфликта, возможно, создаются оппонентами Пашиняна
|Пашинян: Структура правительства Армении будет пересмотрена в течение месяца
|Никол Пашинян: Деятельность компании eBay имеет большой спрос в Армении, и в этом контексте важно расширение оказываемых ею услуг в стране
|Экс-советник Арарата Мирзояна назначен главой аппарата парламента Армении
|Блогер Александр Лапшин хочет посетить приграничную зону Армении и сделать репортаж о том, как там живут люди под обстрелами
|Блогер Лапшин: Карабахский конфликт больше нужен власти Алиева, чем народу Азербайджана
|Никол Пашинян: Армения заинтересована в сотрудничестве с компанией "Mitsubishi Heavy Industries"
|Никол Пашинян с рабочим визитом вылетит в Россию
|Александр Лапшин: Власти Азербайджана обещали ряду блогеров заплатить от $15.000 до $20.000 для того, чтобы они очерняли меня
|В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги
|Омбудсмен: Государство гарантирует доступ к информации и, в конечном итоге, гарантирует гражданский надзор за государством
|Совет попечителей ЕГУ возглавит Геворг Мурадян
|Полиция задержала подозреваемого в ограблении трех отделений кредитной организации Varks.am
|ПАСЕ выразила обеспокоенность в связи с чрезмерной риторикой ненависти, которая наблюдалась ходе агиткампании к досрочным парламентским выборам в Армении
|Российский эксперт: Если Армении удастся внести коррективы в устав ОДКБ, возможно она продолжит председательство в организации до конца предусмотренного срока
|Эксперт: Новые власти Армении в своих обещаниях оказалась намного честнее своих предшественников
|Российский эксперт: Москва заинтересована в успешной реализации намеченных новыми властями Армении реформ
|Апелляционный уголовный суд Армении повторно арестовал Манвела Григоряна
|Минздрав Армении предупреждает: акцизная марка опасна для детского здоровья
|Депутат от блока "Мой шаг": Распространенные в стране премии и 13-ая зарплата являются проявлениями порочной практики
|Эдмон Марукян делегатам из Азербайджана: Я желаю вам "бархатную революцию" и чем скорее, тем лучше
|Микаел Мелкумян: Армения готова привлекать крупные инвестиции
|Азербайджанский правозащитник: Возрождение в Азербайджане сталинской практики - одна из причин протестных акций в Баку
|Рубен Рубинян: В ПАСЕ высоко оценили уровень прошедших в Армении досрочных парламентских выборов
|СНБ разоблачило схему контрабанды при участии сотрудника КГД Армении
|Эдмон Марукян выступает за воссоздание государственной трудовой инспекции
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Мексики
|Глава отдела МИД ИРИ по Евразии: Иран поддерживает исключительное мирное урегулирование арцахского вопроса
|Гендиректор Института ЕврАзЭС: Указывать России не имеет право, ни Азербайджан, ни любая другая страна
|СК "Наири Ишуранс" в ответ на обвинения КГД: Проверок не проводилось и непонятно о каких фактах и злоупотреблениях идет речь
|Партия "Еркир Цирани": Премировав самих себя и других сотрудников, губернаторы нарушили закон
|Прогноз: Создавая геополитический плацдарм в Нахиджеване, Турция стремится к гегемонии на Южном Кавказе
|С 25 января температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусов
|Великобритания подтвердила ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз
|Лилит Макунц: Премировать самих себя не запрещено законом, и губернаторы тоже имеют на это право
|Геворг Петросян: Минкульт внес в обеспечение безопасности Армении не меньший вклад, чем армия
|Композитор Ваган Арцруни избран главой Совета попечителей Ереванского государственного Медуниверситета
|Парламентские фракции не сходятся во мнении относительно подотчетности Полиции и СНБ
|Арестована директор одного из ереванских детсадов по подозрению в присвоении еды, предоставляемой государством для учащихся детсада
|Адвокат: Манвел Григорян не желает обращаться в ЕСПЧ по вопросу своего ареста
|КГД: СК "Наири Иншуранс" нанесла государству ущерб на 200 млн драмов
|Суд удовлетворил иск Кочаряна против "Скизб медиа-центра"
|Полиция Армении задержала гражданина Грузии, подозреваемого в ограблении Рафаеля Котанджяна
|Лукашенко и посол Армении в Беларуси обсудили армяно-белорусские отношения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го января
|Премьер-министр Армении почтил память великой поэтессы
|Бако Саакян: Одной из приоритетных задач судебной системы Арцаха была и остается строгая приверженность букве закона
|В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги: Ларс открыт для легковых автомобилей
|ЕС: Все только выиграют от продолжительного мира, который поможет Южному Кавказу реализовать свой потенциал
|Близ железной дороги в селе Востан обнаружен минометный снаряд
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