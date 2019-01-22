Вторник, 22 Января 2019 14:54

АрмИнфо.Полиция Еревана установила личность налетчика на контору организации Varks.am.

Ранее сообщалось, что утром 21 января был ограблен филиал кредитной организации Varks.am, расположенный на проспекте Комитаса. Около 19:20 неизвестный проник на территорию филиала организации в административном районе Канакер-Зейтун, и угрожая ножом, унес крупную сумму.

Согласно информации пресс-службы Полиции Армении, в результате оперативно- розыскных мероприятий была установлена личность человека, 21-го января осуществившего разбойное нападение на кредитную организацию на улице Канакерци и унесшего 1.188.000 драмов.

В тот же день полиция обнаружила Адама Багдасаряна и подвергла его приводу в Канакер-Зейтунское отделение Полиции. Было обосновано, что проживающий в Ереване 29-летний Багдасарян является также "автором" других ограблении - 5-го января он ограбил филиал той же организации на улице Алабяна, похитив 1.500.000 драмов, а 14-го января ограбил Давиташенский филиал организации, унеся с собой сумму в размере 1.800.000 драмов. Адам Багдасарян был представлен органу предварительного следствия и задержан.