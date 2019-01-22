Вторник, 22 Января 2019 14:53

АрмИнфо. Парламентская ассамблея Совета Европы в ходе первого заседания зимней сессии обсудила итоги работы наблюдателей организации на состоявшихся 9 декабря 2018 года в Армении внеочередных парламентских выборах, а также на президентских выборах в Грузии (28 октября и 28 ноября).

Депутат из Франции Николь Дюрантон назвала доклад, составленный главой наблюдательской миссии ПАСЕ Александром Посиежем о внеочередных парламентских выборах в Армении, полноценным и сбалансированным. Депутат, однако, выразила обеспокоенность низкой явкой на выборах.

"Выборы были хорошо организованны, основаны на свободе выбора и плюрализме мнений СМИ, однако, у нас есть обеспокоенность, связанная с чрезмерно агрессивной риторикой в СМИ и социальных сетях", - подчеркнула Дюрантон, добавив, что выборы были также успешными для развития демократии в Армении.

В свою очередь, словенский депутат Андрей Сирджель, который является членом наблюдательской миссии ПАСЕ, подчеркнул важность дебатов,

прошедших в прямом эфире на Общественном телевидении Армении. Дебаты продлились 3 часа и в них приняли участие первые номера избирательных списков.

"Тем не менее, риторика ненависти в ходе предвыборной агиткампании была заметна - особенно в комментариях к материалам, которые публиковались в онлайн -медия", - отметил депутат, подчеркнув, что выборы в Армении все же прошли спокойно и мирно.

Весьма этично выступали также азербайджанские делегаты, которые на сей раз обрушили свою критику не на Армению, а на ПАСЕ в связи с положительными докладами и выступлениями по предыдущим выборам в Армении.

В ответ на выступления членов азербайджанской делегации представитель делегации Национального Собрания Армении в ПАСЕ Эдмон Марукян отметил, что рад видеть, как коллеги из Азербайджана следят за демократическими развитиями в Армении, и пожелал Азербайджану "бархатной революции" - и чем скорее, тем лучше, для их же блага. -