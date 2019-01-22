Вторник, 22 Января 2019 11:02

АрмИнфо. После периода депрессии, который мы наблюдали в азербайджанском обществе в последнее время, в начале нынешнего года в стране произошла определенная встряска. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии (Нидерланды) Ариф Юнусов.

"Встряска эта во многом была обусловлена <делом Мехмана Гусейнова> - блоггера, снимавшего видеосюжеты о коррумпированных чиновниках, а также о правящей в Азербайджане семье. За что и угодил в тюрьму по абсолютно сфабрикованным обвинениям. Как это, в общем, обычно и происходит в современном Азербайджане. Теперь вдобавок к этому наши власти в последнее время решили возродить старую сталинскую практику, когда в отношении политзаключенных действовало правило: перед завершением срока заключения заключенному по надуманному предлогу добавляли новые статьи обвинения и срок", - отметил он.

19 января в Баку на стадионе "Мехсул" прошел митинг оппозиции в поддержку политических заключенных. По данным организаторов, в акции приняло участие более 20 тысяч человек. Протестующие требовали освободить объявившего голодовку блоггера Мехмана Гусейнова, а также выступали с требованиями отставки Ильхама Алиева.

По мнению Юнусова, один из таких заключенных, Мехман Гусейнов не выдержал применения сталинских методов в своем отношении и в ответ объявил голодовку. По оценкам правозащитника, эта акция нашла большую поддержку в обществе. К ней присоединились не только представители оппозиции, даже в тюрьмах началась голодовка политзаключенных. После чего последовала известная резолюция Европарламента, еще более всколыхнувшая азербайджанское общество.

17 января Европарламент принял резолюцию в отношении Азербайджана, в которой сделан акцент на нарушение прав человека в этой стране. Поводом для принятия резолюции стало заключение и продление заключения Мехмана Гусейнова.

"Все это в совокупности и сказалось на митинге, куда пришло намного больше людей, чем многие, особенно власти, ожидали. Как результат, власти и лично Ильхам Алиев сейчас явно растеряны. У них сейчас полоса невезения, особенно в отношениях с европейцами. Но они пока имеют достаточно ресурсов и потому пока что говорить о вероятности развития революционных событий по примеру Армении рано", - подытожил Юнусов.