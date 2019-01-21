Понедельник, 21 Января 2019 21:03

АрмИнфо. Сегодня в ПАСЕ обсуждались впечатления наблюдательской миссии организации от досрочных выборов в Армении. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава делегации Национального Собрания Армении в ПАСЕ Рубен Рубинян.

"Глава наблюдательской миссии Александр Почей высоко оценил свободные и справедливые выборы в Армении. Он отметил, что замеченные ранее в процессе выборов нарушения на сей раз отсутствовали", - заключил он.