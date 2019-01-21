Понедельник, 21 Января 2019 21:01

АрмИнфо.Служба национальной безопасности раскрыла преступную схему при участии должностного лица из Комитета по государственным доходам Армении. Об этом сообщает пресс- служба СНБ.

Согласно источнику, по предварительным данным группа лиц организовала перевозку партии товаров, включающую в себя - овощи, фрукты, одежду и др. из Грузии, Турции и других стран. Доставленные к армяно-грузинской границе товары были оставлены на хранение в частных домах села Садахло, а также в нейтральной зоне, после чего были оформлены на физических лиц в качестве их багажа. Таким образом, данные граждане сумели избежать выплаты пошлин. Данные товары не проходили должной проверки и карантинного контроля в специальной лаборатории Госслужбы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении. Данная схема была раскрыта 15 января 2019 года, когда стало очевидно, что один и тот же житель г. Алаверди в течение 1 дня на разных автомобилях перевез почти тонну овощей и фруктов.

Согласно предварительным данным, подобные операции осуществлялись при содействии главного таможенного инспектора КПП "Баграташен" КГД Армении, за определенную плату.

По факту возбуждено уголовное дело, организатору перевозок и сотруднику таможни предъявлены обвинения. Оба находятся под арестом. Предпринимаются меры для устанолвения личности других участников данной схемы.