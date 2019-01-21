Понедельник, 21 Января 2019 18:58

АрмИнфо.Лидер партии <Просвещенная Армения>, глава парламентской фракции Эдмон Марукян видит необходимость в воссоздании Государственной инспекции по труду в структуре Министерства труда и социальных вопросов РА. С соответствующим письменным заявлением Марукян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну . Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению Марукяна, действующий сегодня инспекционный орган в области здравоохранения и охраны труда не уполномочен решать те проблемы, которыми в свое время занимался инспекционный орган по труду, а именно - регламентацией рабочего времени, отпусков, вопросами, связанными с рабочим стажем, проблемой незарегистрированных сотрудников, вопросами заработной платы и т. д.>. В этой области, отмечает депутат, наличествуют массовые и периодические нарушения со стороны работодателей. <Большинство граждан работают в крайне неблагоприятных условиях, без временных рамок, установленных законом, без нормальных выходных дней, получая при этом мизерную заработную плату>, - отметил он. Марукян заметил, что часть работающих граждан в Армении незарегистрированы, из-за чего как следствие, они лишаются в дальнейшем учета стажа работы, и соответственно, права на справедливое пенсионное обеспечение.

По словам лидера партии, сегодня нет госоргана, занимающегося этими проблемами, поэтому для защиты своих прав граждане должны обращаться исключительно в судебные инстанции, что является достаточно затратной

и долгой процедурой.

<Полагаю есть необходимость в воссоздании государственного инспекционного органа по труду, полномочия которого будут

предполагать инспекционные проверки в области защиты прав работников, как по собственной инициативе, так и на основе соответствующих обращений>, - говорится в сообщении.