Понедельник, 21 Января 2019 18:45

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с со взрывом трубопровода, прогремевшим в штате Идальго, который стал причиной многочисленных жертв.

<Президент Армении выражает глубокие соболезнования президенту Мексики и дружественному мексиканскому народу, а родным и близких погибших желает выдержки, терпения и мужества>, - говорится в официальном сообщении пресс-службы президента РА.