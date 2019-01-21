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АрмИнфо. Посол Армении в Иране Арташес Туманян 21 января встретился с главой отдела МИД-а Ирана по Евразии Доламрезой Багером Мохадамом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Согласно источнику, в ходе встречи, собеседники коснулись вопросов двухсторонней повестки, обозначая шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития политического и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В этом контексте обе стороны отметили необходимость организовывать взаимные визиты на высоком уровне.
Стороны также обменились мыслями о региональных и международных проблемах. В частности, посол Туманян представил последние процессы вокруг карабахского урегулирования, подходы Армении и ее принципиальную позицию. Касаясь недавнего заявления по нагорно-карабахскому конфликту, приписываемому главе Геншатаба Ирана, Доламрез Багер Мохадам подчеркнул, что официальная позиция ИРИ по нагорно- карабахскому конфликту остается неизменной - ИРИ продолжает поддерживать переговорный процесс по исключительно мирному урегулированию конфликта.
Ранее азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что глава Генштаба ИРИ Мохаммад Багери в ходе визита в Баку заявил о решении карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.
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|Эдмон Марукян выступает за воссоздание государственной трудовой инспекции
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|Гендиректор Института ЕврАзЭС: Указывать России не имеет право, ни Азербайджан, ни любая другая страна
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|Великобритания подтвердила ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз
|Лилит Макунц: Премировать самих себя не запрещено законом, и губернаторы тоже имеют на это право
|Геворг Петросян: Минкульт внес в обеспечение безопасности Армении не меньший вклад, чем армия
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|Адвокат: Манвел Григорян не желает обращаться в ЕСПЧ по вопросу своего ареста
|КГД: СК "Наири Иншуранс" нанесла государству ущерб на 200 млн драмов
|Суд удовлетворил иск Кочаряна против "Скизб медиа-центра"
|Полиция Армении задержала гражданина Грузии, подозреваемого в ограблении Рафаеля Котанджяна
|Лукашенко и посол Армении в Беларуси обсудили армяно-белорусские отношения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го января
|Премьер-министр Армении почтил память великой поэтессы
|Бако Саакян: Одной из приоритетных задач судебной системы Арцаха была и остается строгая приверженность букве закона
|В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги: Ларс открыт для легковых автомобилей
|ЕС: Все только выиграют от продолжительного мира, который поможет Южному Кавказу реализовать свой потенциал
|Близ железной дороги в селе Востан обнаружен минометный снаряд
|Парламентская делегация Армении принимает участие в зимней сессии ПАСЕ
|Никол Пашинян рассказал о росте прямых иностранных инвестиций
|«Умер Максимка…да и хрен с ним! Видать судьба армянская»…
|Адвокаты Майрапетяна опровергают заявление Генпрокуратуры Армении
|Делегацию Армении в ПАСЕ возглавит Рубен Рубинян
|Президент Армении назначил 12 министров кабмина
|Трамп поздравил Пашиняна
|Ларс закрыт для всех видов транспорта
|Баку и Москва вновь обменялись посланиями по проблеме въезда в Азербайджан граждан РФ армянской национальности
|В выходные поликлиники Армении будут дежурить
|Цахкадзор в топе 5 лучших курортов СНГ для зимнего отдыха
|Пашинян с иронией наблюдает, как решение ЕСПЧ по делу Майрапетяна пытаются превратить в важное политическое событие
|Пашинян объяснил логику реструктуризации правительства
|Пашинян: Костяк Миндиаспоры войдет в состав аппарата правительства
|Омбудсмен Арцаха призывает международное сообщество дать правовую оценку резне армян в Баку в 1990 году
|Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
|Суд продлил арест второго президента Армении
|Правительственная делегация Армении в Германии обсудила перспективы либерализации визового режима
|Генпрокуратура: ЕСПЧ не обвинил Армению в нарушении процессуальных норм по делу в отношении Самвела Майрапетяна
|Армен Саркисян: Я верю, что армяне являются избранным Богом народом
|Национальное Собрание Армении избрало председателей постоянных парламентских комиссий
|Парламент Арцаха: 19-ое января 1990 года в Баку была осуществлена организованная государственными властями массовая резня армянского населения
|Спикер парламента Армении против придания статуса министерств Полиции и СНБ
|Уполномоченный Армении в ЕСПЧ предпринимает необходимые шаги для выполнения требований структуры по делу Самвела Майрапетяна
|Руководитель миссии Армении в ОБСЕ генеральный секретарь структуры обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Экс- замначальника внутренних войск Полиции Армении обвиняется в злоупотреблении служебным положением
|МИД России выступил с заявлением относительно реакции Баку с недопуском в Азербайджан российских граждан армянской национальности
|Правозащитник: Необходимо добиться международного признания и осуждения резни армян в Баку
|И.о. министра ИД Армении встретился с Генеральным директором Юнеско и генсеком МОФ
|Посол Армении в Нидерландах и генеральный директор Европола обсудили возможности установления сотрудничества
|Судья по делу Манвела Григоряна во второй раз отклонил ходатайство адвокатов о самоотводе
|Суд решил арестовать находящегося в розыске экс-министра охраны природы Армении
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