Понедельник, 21 Января 2019 18:17

АрмИнфо. Посол Армении в Иране Арташес Туманян 21 января встретился с главой отдела МИД-а Ирана по Евразии Доламрезой Багером Мохадамом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, в ходе встречи, собеседники коснулись вопросов двухсторонней повестки, обозначая шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития политического и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В этом контексте обе стороны отметили необходимость организовывать взаимные визиты на высоком уровне.

Стороны также обменились мыслями о региональных и международных проблемах. В частности, посол Туманян представил последние процессы вокруг карабахского урегулирования, подходы Армении и ее принципиальную позицию. Касаясь недавнего заявления по нагорно-карабахскому конфликту, приписываемому главе Геншатаба Ирана, Доламрез Багер Мохадам подчеркнул, что официальная позиция ИРИ по нагорно- карабахскому конфликту остается неизменной - ИРИ продолжает поддерживать переговорный процесс по исключительно мирному урегулированию конфликта.

Ранее азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что глава Генштаба ИРИ Мохаммад Багери в ходе визита в Баку заявил о решении карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.