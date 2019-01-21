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АрмИнфо. Указывать России на ее шаги в отношении защиты собственных граждан любой национальности не имеет право, ни Азербайджан, ни любая другая страна. Подобное мнение, комментируя реакцию МИД Азербайджана на заявление МИД РФ, выразил АрмИнфо генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
На своем брифинге 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала задержание и высылку граждан России по национальному признаку из Азербайджана как "грубое нарушение их прав".
19 января пресс-служба МИД Азербайджана опубликовала ответное заявление в котором отмечалось, что "Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами и говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо и полностью противоречит этическим нормам дипломатии. Азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ", - заявили в МИД АР.
"На мой взгляд, позиция нашего МИД в данном вопросе достаточно ясна - на Смоленской площади четко дали понять, что относятся к отношениям с Арменией и Азербайджаном с большой внимательностью. И никакой жесткости тут искать не надо, заявление вполне нормальное и главное не выходит за рамки дипломатической этики. Убежден, что российские и азербайджанские дипломаты предпримут все необходимые меры с целью разбора ситуации", - подчеркнул аналитик.
Лепехин выразил убеждение в том, что реакция МИД РФ в целом укладывается в русло российско-армянских отношений, предположив, что если бы проблема не касалась Армении, то вполне возможно, что российское внешнеполитическое ведомство подобную оперативность в реакции бы не проявило.
Последним случаем задержания и высылки российских граждан армянского происхождения стала ситуация имевшая место 29 декабря в бакинском аэропорту с гражданской России Кристиной Геворкян.
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|СНБ разоблачило схему контрабанды при участии сотрудника КГД Армении
|Эдмон Марукян выступает за воссоздание государственной трудовой инспекции
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Мексики
|Глава отдела МИД ИРИ по Евразии: Иран поддерживает исключительное мирное урегулирование арцахского вопроса
|Гендиректор Института ЕврАзЭС: Указывать России не имеет право, ни Азербайджан, ни любая другая страна
|СК "Наири Ишуранс" в ответ на обвинения КГД: Проверок не проводилось и непонятно о каких фактах и злоупотреблениях идет речь
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|Великобритания подтвердила ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз
|Лилит Макунц: Премировать самих себя не запрещено законом, и губернаторы тоже имеют на это право
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|Парламентские фракции не сходятся во мнении относительно подотчетности Полиции и СНБ
|Арестована директор одного из ереванских детсадов по подозрению в присвоении еды, предоставляемой государством для учащихся детсада
|Адвокат: Манвел Григорян не желает обращаться в ЕСПЧ по вопросу своего ареста
|КГД: СК "Наири Иншуранс" нанесла государству ущерб на 200 млн драмов
|Суд удовлетворил иск Кочаряна против "Скизб медиа-центра"
|Полиция Армении задержала гражданина Грузии, подозреваемого в ограблении Рафаеля Котанджяна
|Лукашенко и посол Армении в Беларуси обсудили армяно-белорусские отношения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го января
|Премьер-министр Армении почтил память великой поэтессы
|Бако Саакян: Одной из приоритетных задач судебной системы Арцаха была и остается строгая приверженность букве закона
|В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги: Ларс открыт для легковых автомобилей
|ЕС: Все только выиграют от продолжительного мира, который поможет Южному Кавказу реализовать свой потенциал
|Близ железной дороги в селе Востан обнаружен минометный снаряд
|Парламентская делегация Армении принимает участие в зимней сессии ПАСЕ
|Никол Пашинян рассказал о росте прямых иностранных инвестиций
|«Умер Максимка…да и хрен с ним! Видать судьба армянская»…
|Адвокаты Майрапетяна опровергают заявление Генпрокуратуры Армении
|Делегацию Армении в ПАСЕ возглавит Рубен Рубинян
|Президент Армении назначил 12 министров кабмина
|Трамп поздравил Пашиняна
|Ларс закрыт для всех видов транспорта
|Баку и Москва вновь обменялись посланиями по проблеме въезда в Азербайджан граждан РФ армянской национальности
|В выходные поликлиники Армении будут дежурить
|Цахкадзор в топе 5 лучших курортов СНГ для зимнего отдыха
|Пашинян с иронией наблюдает, как решение ЕСПЧ по делу Майрапетяна пытаются превратить в важное политическое событие
|Пашинян объяснил логику реструктуризации правительства
|Пашинян: Костяк Миндиаспоры войдет в состав аппарата правительства
|Омбудсмен Арцаха призывает международное сообщество дать правовую оценку резне армян в Баку в 1990 году
|Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
|Суд продлил арест второго президента Армении
|Правительственная делегация Армении в Германии обсудила перспективы либерализации визового режима
|Генпрокуратура: ЕСПЧ не обвинил Армению в нарушении процессуальных норм по делу в отношении Самвела Майрапетяна
|Армен Саркисян: Я верю, что армяне являются избранным Богом народом
|Национальное Собрание Армении избрало председателей постоянных парламентских комиссий
|Парламент Арцаха: 19-ое января 1990 года в Баку была осуществлена организованная государственными властями массовая резня армянского населения
|Спикер парламента Армении против придания статуса министерств Полиции и СНБ
|Уполномоченный Армении в ЕСПЧ предпринимает необходимые шаги для выполнения требований структуры по делу Самвела Майрапетяна
|Руководитель миссии Армении в ОБСЕ генеральный секретарь структуры обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Экс- замначальника внутренних войск Полиции Армении обвиняется в злоупотреблении служебным положением
|МИД России выступил с заявлением относительно реакции Баку с недопуском в Азербайджан российских граждан армянской национальности
|Правозащитник: Необходимо добиться международного признания и осуждения резни армян в Баку
|И.о. министра ИД Армении встретился с Генеральным директором Юнеско и генсеком МОФ
|Посол Армении в Нидерландах и генеральный директор Европола обсудили возможности установления сотрудничества
|Судья по делу Манвела Григоряна во второй раз отклонил ходатайство адвокатов о самоотводе
|Суд решил арестовать находящегося в розыске экс-министра охраны природы Армении
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