Понедельник, 21 Января 2019 17:46

АрмИнфо. Указывать России на ее шаги в отношении защиты собственных граждан любой национальности не имеет право, ни Азербайджан, ни любая другая страна. Подобное мнение, комментируя реакцию МИД Азербайджана на заявление МИД РФ, выразил АрмИнфо генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

На своем брифинге 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала задержание и высылку граждан России по национальному признаку из Азербайджана как "грубое нарушение их прав".

19 января пресс-служба МИД Азербайджана опубликовала ответное заявление в котором отмечалось, что "Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами и говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо и полностью противоречит этическим нормам дипломатии. Азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ", - заявили в МИД АР.

"На мой взгляд, позиция нашего МИД в данном вопросе достаточно ясна - на Смоленской площади четко дали понять, что относятся к отношениям с Арменией и Азербайджаном с большой внимательностью. И никакой жесткости тут искать не надо, заявление вполне нормальное и главное не выходит за рамки дипломатической этики. Убежден, что российские и азербайджанские дипломаты предпримут все необходимые меры с целью разбора ситуации", - подчеркнул аналитик.

Лепехин выразил убеждение в том, что реакция МИД РФ в целом укладывается в русло российско-армянских отношений, предположив, что если бы проблема не касалась Армении, то вполне возможно, что российское внешнеполитическое ведомство подобную оперативность в реакции бы не проявило.

Последним случаем задержания и высылки российских граждан армянского происхождения стала ситуация имевшая место 29 декабря в бакинском аэропорту с гражданской России Кристиной Геворкян.