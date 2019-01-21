Понедельник, 21 Января 2019 17:10

АрмИнфо. СООО "Наири Ишуранс" в ответ на обвинения Комитета Госдоходов Армении официально заявляет, что сотрудники КГД не посещали в данный период страховую компанию для проведения проверок, и непонятно, о каких злоупотреблениях и предварительных подсчетах идет речь в сообщении КГД и на каких фактах оно основано.

АрмИнфо получило официальное заявление СООО "Наири Ишуранс" 21 января, после публикации сообщения КГД. В заявлении Наири Иншуранс отмечается, что о вмененных ей обвинениях страховая компания узнала из СМИ. "У нас есть достаточно оснований чтобы утверждать, что подобное поведение КГД исключительно нацелено на дискредитацию деловой репутации и авторитета СООО "Наири Ишуранс". В связи с этим призываем воздержаться от публикации не внушающих доверия сообщений Комитета Госдоходов Армении и распространения их по соцсетям", - отмечается в заявлении Наири Ишуранс.

В заявлении отмечается, что СООО "Наири Ишуранс" предпримет данные законодательством необходимые шаги для защиты своих прав и законных интересов, чтобы исключить любую попытку дискредитации деловой репутации и авторитета компании и привлечь к ответственности по всей строгости закона виновников подобных случаев.

Напомним, что 21 января утром КГД Армении распространило сообщение, в котором говорилось, что СООО "Наири Иншуранс", по предварительным расчетам, нанесла государству ущерб в размере 200 млн драмов (около $415 тыс.). В частности, отмечалось, что руководство СООО "Наири Иншуранс" оформляло страховые полисы с бенефициарами от имени различных страховых посредников, выписывая за это комиссионные вознаграждения.

Индивидуальными предпринимателями, выступившими страховыми посредниками, оказались бывшие сотрудники СК "Наири Иншуранс", а также иные лица, взаимосвязанные с компанией. Последние фактически не осуществляли страховую деятельность, однако на их имена, в качестве комиссионного вознаграждения за посреднические услуги по заключению страховых договоров, СООО "Наири Иншуранс" перечисляло суммы в особо крупном размере.

В результате, перечисления за посреднические услуги, СООО "Наири Иншуранс" в отчете за 2016-2017гг включило в расходы, тем самым в размере указанной суммы уменьшив налогооблагаемую прибыль, из-за чего, по предварительным расчетам, государству был нанесен ущерб в размере 200 млн драмов (без щтрафов и пени). По факту в ГУБОП Полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2-й, ст. 205-й (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) УК Армении. Предварительное следствие по делу продолжается.