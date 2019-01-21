Понедельник, 21 Января 2019 17:09

АрмИнфо.Несмотря на заявления, главы исполнительной власти Никола Пашиняна о том, что в Армении нет коррупции, назначенные им губернаторы и мэр Еревана осуществили действия, которые характеризуются как коррупционные сделки. Об этом говорится в заявлении партии "Еркир Цирани".

Согласно партии, награждение мэром Айком Марутяном сотрудников муниципалитета премиями, а также премии, выданные губернаторами самим себе и другим сотрудникам, являются проявлениями "бархатной" коррупции. Вместе с тем, представители партии отмечают, что в случае с мэрией вообще не понятно, кого премировал и на каком основании.

Цитируя закон "О государственных должностях и вознаграждении лиц, занимающих государственные должности", партия подчеркивает, что премировать можно лишь сотрудников, проработавших на одной и той же должности не менее шести месяцев и особо отличившихся за этот период своей работой. "В результате "бархатной коррупции" со стороны губернаторов премии получили люди, которые занимали государственные должности всего пару месяцев, то меньше срока, предусмотренного законом. И при прежних, и при новых властях злоупотребления, а также коррупция сохранилась в высших эшелонах. Партия "Еркир Цирани" осуждает работу Никола Пашинянан за прошедшие 9 месяцев и обвиняет его в продолжении диктаторской системы правления и сохранении практики коррупционных сделок в высших кругах власти Армении",- говорится в заявлении.

Меж тем, сегодня глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что действия губернаторов не противоречат закону.

Напомним, что 20 января ряд губернаторов Армении выписали премии себе и ряду сотрудников, в размере от половины до полной месячной зарплаты. Губернатор Араратской области Гагик Саркисян выписал себе, к примеру, 104% от своей месячной зарплаты, порядка 700 тысяч драмов. В то же время, тот самый Саркисян ранее затруднился ответить на вопрос премьера о том, какова площадь обрабатываемых земель в Араратской области.