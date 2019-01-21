Понедельник, 21 Января 2019 17:08

АрмИнфо.Усиливая влияние и создавая своеобразный геополитический плацдарм в Нахиджеване, Турция стремится к гегемонии на Южном Кавказе в будущем. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения НАН РА Рубен Сафрастян.

"На мой взгляд, наблюдающаяся все последние годы турецкая военно-политическая активность в Нахиджеване преследует далеко идущие геополитические цели. Все это в совокупности - часть общей стратегии в направлении существенного усиления влияния Турции. В частности, речь идет о планах по созданию в данном регионе турецкой военной базы", - подчеркнул он.

По прогнозам тюрколога, данная политика Анкары преследует цель в разы снизить влияние России, для которой Южный Кавказ имеет важнейшее геостратегическое значение. Таким образом, по его оценкам, попытки Турции усилить влияние в регионе в первую очередь наталкиваются на интересы России, рассматривающей Южный Кавказ в качестве зоны своего приоритетного влияния.

Сафрастян убежден, что затратные и достаточно серьезные планы Анкары по созданию военной базы в Нахиджеване следует рассматривать в комплексе с другой турецкой инициативой. База в Нахиджеване призвана со временем прекрасно дополнить уже созданную военно-политическую ось Турция-Грузия-Азербайджан.

В этом свете, он обратил внимание на еще один шаг стратегического союзника Анкары Азербайджана, недавно разместившего на границе с Арменией пограничные войска. Иными словами, войска, чья экипировка, снаряжение и, соответственно, наступательные возможности не идут ни в какое сравнение с войсками состоящими из призывников.

"Таким образом, приходится констатировать полное отсутствие позитивных подвижек двух наших соседей в отношении Армении. Вкупе с перечисленными выше обстоятельствами все это создает предпосылки к возникновению принципиально новой ситуации, и, соответственно, возникновению новых вызовов и угроз для безопасности Армении. Игнорировать подобные перспективы просто невозможно. И Армения и Арцах должны быть к этому готовы в первую очередь последовательно повышая уровень боеготовности Вооруженных сил", - подытожил Сафрастян.

В августе 2014 года между Турцией, Азербайджаном и Грузией была достигнута договоренность о создании нового дипломатического формата

- трехсторонней встречи министров обороны, которая стала проводиться дважды в год. Совместные учения стороны сделали регулярными, условившись проводить их ежегодно в начале лета. Между министрами обороны трех стран уже состоялось пять встреч в Нахиджеване. В рамка военного сотрудничества стороны ежегодно проводят учения <Кавказский орел>, в которых принимает участие спецназ. Параллельно с сотрудничеством в военной сфере проводятся регулярные встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.