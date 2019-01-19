Суббота, 19 Января 2019 16:26

АрмИнфо. Адвокаты обвиняемого в пособничестве взяточничеству предпринимателя Самвела Майрапетяна опровергают заявление Генпрокуратуры Армении о том, что решение Европейского суда по правам человека о применении промежуточной меры в данном деле не свидетельствует о нарушении со стороны властей РА прав подсудимого.

"Если бы права Майрапетяна не были нарушены, зачем ЕСПЧ обязал бы власти Армении применить промежуточную меру в этом деле. ЕСПЧ выносит подобный вердикт крайне редко, и только в тех случаях, когда права обвиняемых действительно нарушаются. Об этом свидетельствует и статистика. Лишь в случае пяти из 578 рассматриваемых из Армении дел ЕСПЧ вынес решение о применении промежуточной меры",- говорится в заявлении.

Защита Майрапетяна также опровергает заявление Генпрокуратуры о том, что обвиняемый получал должную медицинскую помощь. "О какой должной

помощи может идти речь, если состояние здоровья Майрапетяна в тюрьме ухудшилось, если судмедэкспертиза была назначена лишь через 40 дней после его заключения, и даже, спустя 67 дней, результаты этой экспертизы еще не готовы. О какой должной помощи идет речь, когда Генпрокуратура, убедившись, что дальнейшее лечение Майрапетяна в Армении невозможно, запретила его вылет за границу. И даже теперь после соответствующего решения ЕСПЧ, вместо того, чтобы заняться вопросом его скорейшей отправки за рубеж на лечение, Генпрокуратура тратит время на бессмысленные заявления и комментарии",- говорится в заявлении адвокатов.

Меж тем, во вчерашнем заявлении Генпрокуратуры, в частности, утверждается, что ЕСПЧ в своем вердикте по иску Майрапетяна не обвинил власти Армении в нарушении каких-то процессуальных норм. Согласно заявлению Генпрокуратуры, ЕСПЧ лишь подчеркнул право Майрапетяна на получение любой необходимой медицинской помощи, что следствие до сих пор обеспечивало и будет обеспечивать. Отметим, что в заявлении ЕСПЧ, в частности, говорится о применении промежуточной меры по делу бизнесмена и владельца Второго общественного телевидения Самвела Майрапетяна. ЕСПЧ порекомендовал правительству Армении в спешном порядке обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с показаниями врачей, в том числе с применением метода транслюминального дренирования. "Принимая во внимание тот факт, что, по мнению специалистов - врачей, лечение Майрапетяна в Армении осуществить невозможно, в частности, из-за отсутствия возможности транслюминального дренирования, из решения ЕСПЧ следует, что ему необходимо разрешить отправиться в Германию, в ту больницу, где он ранее проходил лечение раньше", - отмечается в заявлении. ЕСПЧ также дал делу Майрапетяна приоритетность, распорядившись, чтобы адвокаты последнего в течение нескольких дней выслали полную версию жалобы, в том числе по факсу. "ЕСПЧ также предупредил правительство Армении о том, что неисполнение решения приведет к нарушению Конвенции по правам человека", - говорится в заявлении. Самвел Майрапетян был задержан Специальной следственной службой (ССС) 7-го октября. Ему выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (Соучастие во взяточничестве). Аппеляционный суд 27 декабря освободил Майрапетяна под залог 30 млн. драмов ($60 тыс.)