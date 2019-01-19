Суббота, 19 Января 2019 16:23

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна назначил 12 министров правительства.

11 из 12 назначенных министров работали в прежнем составе Правительства. И так, Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел, Эрик Григорян - министром экологии, Феликс Цолакян - министром по чрезвычайным ситуациям, Акоп Аршакян - министром транспорта, связи и информационных технологий, Тигран Хачатрян - министром экономического развития и инвестиций, Атом Джанджугазян - министром финансов, Арсен Торосян - министром здравоохранения, Артак Зейналян - министром юстиции, Заруи Батоян - министром труда и социальных вопросов, Давид Тоноян - министром обороны, Сурен Папикян - министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян - министром образования и науки.

Не назначены главы 5 министерств, которые должны быть ликвидированы или реструктуризированы. В частности, Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Министерства культуры, Министерства спорта и по делам молодежи, Министерства диаспоры.