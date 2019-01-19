Суббота, 19 Января 2019 16:22

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с назначением на должность премьер-министра. Об этом АрмИнфо сообщили Новости в пресс-службе Правительства.

В послании, в частности, говорится: "Поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Армении и успехом Вашего блока на парламентских выборах 9 декабря 2018 года. Вместе мы можем достигнуть прогресса в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении безопасности в мире и борьбе с коррупцией. Мирное урегулирование карабахского конфликта будет содействовать этим усилиям. Мои наилучшие пожелании Вам и народу Армении".