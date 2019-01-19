Суббота, 19 Января 2019 16:21

АрмИнфо.По состоянию на 11 утра 19 января в Армении есть труднопроходимые и закрытые дороги, в их числе также перевал Варденяц. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

На трассе Сотк-Карвачар, дорогах в районах Ашоцка и Амасии местами образовался гололед. Труднопроходимы также дороги, ведущие в Мирак и Чарчакис. МЧС Армении рекомендует водителям ездить только на автомобилях, оснащенных зимними шинами. Согласно информации агентства по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей, есть угроза схода снежной лавины.

По данным главного управления МЧС России по Северной Осетии, с российской стороны на границе наблюдается скопление автомобилей: в очереди стоят 165 грузовых и 120 легковых машин, а также 1 автобус. Кроме того, на участке с 39 километра дороги Ванадзор-Алаверди до самого Баграташена проводятся строительные работы.