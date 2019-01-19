Суббота, 19 Января 2019 16:20

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на вчерашнее заявление МИД России в связи с недопуском в на азербайджанскую территорию граждан РФ. Текст приводится на сайте внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Ранее МИД России назвал неприемлемым подход азербайджанского внешнеполитического ведомства относительно темы недопуска в страну российских граждан с армянскими корнями. "Ознакомились с реакцией пресс- службы МИД Азербайджана на наше сообщение о недопуске в эту страну российских граждан с армянскими корнями. Отмечаем выходящий за рамки дипломатических приличий тон комментария. Не меньшее недоумение вызывает его содержание, сводящееся к требованию "не раздувать" тему дискриминации приезжающих в Азербайджан российских граждан как якобы малозначимую на фоне динамичного поступательного развития двусторонних отношений. Такой подход, разумеется, неприемлем", - говорилось в официальном заявлении МИД РФ от 18 января.

В ответ на это, азербайджанский МИД выступил с новым заявлением: "Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами и говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо и полностью противоречит этическим нормам дипломатии. Тон комментария пресс-службы МИД Азербайджана по данному вопросу был абсолютно адекватен стилю сообщения пресс-службы РФ в этой связи".

Отмечается, что в 2018 году Азербайджан посетили свыше 880 тысяч граждан России, посему "необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в данном вопросе трудно понять". "Оно противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. В то же время, такой подход ни в коей мере не совпадает с демонстрируемой президентами Азербайджана и России волей и проделанной ими работой в развитии отношений между двумя государствами. Ещё раз хотели бы отметить, что азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ", - говорится в заявлении азербайджанского министерства.

Отметим, во вчерашнем заявлении МИД России подчеркивалось, что Москва хотела бы услышать от Баку предметные разъяснения по каждому инциденту с россиянами "вместо не имеющих прямого отношения к делу общих рассуждений". "Среди этих, по терминологии азербайджанского МИДа, "частных случаев" есть и столь вопиющие, как отказ во въезде в мае 2018 года ветерану Великой Отечественной войны, 81-летней жительнице блокадного Ленинграда или недопуск в страну в феврале 2017 года женщины, которую вместе с четырёхлетним сыном много часов продержали в спецнакопителе", - сообщили в министерстве.

Российский МИД отмечал, что ждет официальных разъяснений по поводу

намеков азербайджанской стороны на необходимость для граждан России

согласовывать поездки в Азербайджан с посольством республики в

Москве. Это являлось бы нарушением Соглашения о безвизовых поездках

граждан Российской Федерации и Азербайджана от 3 июля 1997 года. Отмечалось, что дальнейшие шаги будут определяться в зависимости от содержательной реакции азербайджанской стороны.