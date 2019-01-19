Суббота, 19 Января 2019 16:17

АрмИнфо. В выходные поликлиники Армении будут дежурить, сообщает Минздрав.

При этом в сообщении ведомства отмечается, что за последние дни ситуация с заболеваемостью острыми респираторными болезнями стабилизировалась.

Так, по данным на 18 января, в стационарах с признаками ОРЗ лечились 766 больных. В Службу "Скорой помощи" с жалобами на ОРЗ обратились 98 человек. Некоторое "оживление", по данным Минздрава, за последние дни наблюдается в поликлиниках, куда обратились 1776 больных с признаками ОРЗ. Согласно Минздраву, в настоящее время в республике наблюдаются вирусы гриппа типов H1N1 и H3N2.

18 января в школах были обнаружены 386 случаев с признаками ОРЗ (162 в Ереване и 224 в областях).