Суббота, 19 Января 2019 16:13

АрмИнфо. Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие зимние курорты государств Содружества Независимых Государств (СНГ) на основе интернет-опроса, проведенного к 20 января 2019 года, Всемирному Дню Снега.

В первую пятерку курортов СНГ для зимнего отдыха вошли курорты в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

По данным ТурСтат, за Цахкадзор в Армении отдали 8% голосов, за Каракол в Кыргызстане - 6%, за Шымбулак близ Алматы в Казахстане - 23%, за Логойск и Силичи в Минской области Беларуси как лучшие зимние курорты - 32% голосов. За курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане -

16%, за Чимган в Узбекистане отдали 5% голосов.

Всемирный День Снега отмечается как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта.