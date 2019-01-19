Суббота, 19 Января 2019 11:47

АрмИнфо. "С упоением наблюдаю за тем, как решение Европейского суда по правам человека по делу предпринимателя Самвела Майрапетяна превращают в важное событие, и пытаются квалифицировать это как поражение властей ",- заявил с иронией во время прямого эфира в социальной сети Facebook премьер- министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, произошедшее - обыкновенная судебная процедура, которая ранее имела место и в отношении дел, поданных из ряда европейских стран. В связи с этим, по утверждению Пашиняна, не стоит из этого раздувать политический скандал. "Это обычная манипуляция. Некоторые, располагая некими медиа-ресурсами, просто пользуются этим",- резюмировал премьер.

Отметим, что ЕСПЧ 17 января принял решение о применении промежуточной меры по делу Самвела Майрапетяна и поручил Правительству Армении незамедлительно обеспечить соответствующую медицинскую помощь последнему. "С учетом того, что, согласно мнению специалистов, лечение Майрапетяна невозможно организовать в Армении из-за отсутствия в стране, в частности, метода транслюминального дренирования, последнему нужно дать разрешение на выезд в Германию для лечения в больнице, где он и раньше получал медпомощь", - отмечено в решении.

Напомним, что Майрапетян обвиняется в пособничестве в получении взятки. Недавно он был выпущен на свободу под залог.