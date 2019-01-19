Суббота, 19 Января 2019 11:44

АрмИнфо.Основной мотивацией сокращения числа министерств является стремление снизить коррупционные риски. Об этом во время прямого эфира в социальной сети Facebook заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, чем больше полномочий, тем выше коррупционные риски. "Процедуры в системе госуправления должны быть максимально прозрачными. Согласно международным стандартам, в системе госуправления принято на 9-11 сотрудников иметь одного руководителя, у нас это соотношение приблизительно один к трем. У нас действуют отделы в министерствах, где есть руководители и их заместители, но нет сотрудников",- заверил Пашинян.

По его словам, сокращения затронут в первую очередь руководящий состав, уменьшится число замминистров. "Важнейшей задачей процесса оптимизации является обеспечение приличных зарплат для сотрудников госсектора. Если у нас 18 тысяч сотрудников, и мы хотим поднять всем зарплаты, то должны потратить огромные финансовые ресурсы. При этом такое число сотрудников госсектора нам вовсе не нужно", - заявитл он.

Пашинян призвал не рассматривать систему госуправления, как агентство по трудоустройству. "В результате такого подхода страна может оказаться в кризисе",- заверил он, приведя в пример министерств, где за счет оптимизации размер зарплат уже повышен.

По его словам, этот процесс имеет также функциональное значение. "В системе госуправления не должно быть дублирования. Так, дорогами в нашей стране занимается и Министерство транспорта, связи и информационных технологий, и Министерство территориального управления и развития. И таких примеров много", - заметил премьер.

Он обосновал целесообразность объединения министерств культуры и образования и науки, указав на пример других стран, где эти ведомства скомбинированы: "Такая практика есть в Австрии, Германии, Исландии, Финляндии. Считаю, что культура имеет практическое значение, а именно, повышение образовательного ценза граждан. То есть культура, в первую очередь, имеет образовательное значение".

Пашинян отметил, что считает целесообразным объединение министерств экономики и сельского хозяйства, так как оба ведомства занимаются экспортом.

"Необходимо оптимизировать процедуры, чтобы сделать процесс более эффективным. Важным является создание Министерства высоких технологий и промышленности, так как эта сфера является для нас приоритетом", - сказал Пашинян, отметив, что реструктуризация министерств уже обсуждалась в правительстве и будет обсуждаться в парламенте.