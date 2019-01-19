Суббота, 19 Января 2019 11:29

АрмИнфо. После ликвидации Министерства диаспоры, возможно, что отношения с Диаспорой будет регулировать аппарат премьер-министра. Об этом во время прямом эфире в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Это предполагает, что костяк Министерства диаспоры будет включен в состав Аппарата премьер-министра в качестве подразделения. Когда два министерства выполняют одну и ту же функцию - это пример неэффективного управления>, - сказал Пашинян, отметив, что здесь возникает вопрос руководства и координации, который сейчас находится в стадии обсуждения.

По его словам, обсуждается несколько вариантов: <Один из них назначение посла по особым поручениям, который будет заниматься отношениями с диаспорой. Так мы выйдем на новый уровень отношений с Диаспорой>.