Пятница, 18 Января 2019 20:32

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян выступил с призывом к международному сообществу дать правовую оценку резне армян в Баку в 1990 году и пресечь нынешнюю армянофобскую политику Азербайджана. В заявлении Омбудсмена, приуроченном годовщине бакинских погромов, в частности, говорится, что подобная ксенофобская политика лишь отдаляет стороны от решения карабахского конфликта и установления длительного мира в регионе.

"Совершенные преступления по сей день не получили соответствующей правовой оценки и остались безнаказанными, одним из последствий чего является проводимая в настоящее время Азербайджанской Республикой официальная политика армянофобии. Жертвами этой политики продолжают становиться не только бывшее армянское население Азербайджана и граждане Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), но и все армяне, а также иностранцы, посещающие республику. Напомним, что омбудсмен по правам человека Республики Арцах в 2018 году опубликовал специальный доклад об антиармянской политике Азербайджана, в котором представлены конкретные примеры ее проявления и соответствующий анализ международного права. Активная стадия проявления армянофобии в азербайджанском обществе была зафиксирована и в апреле 2016 года - в период широкомасштабного нападения Азербайджана на Арцах. В 2016 году в рамках своей миссии по установлению фактов Защитник прав человека представил специальный доклад об убийствах, обезглавливании, пытках и других случаях военных преступлений и нарушений прав человека в отношении гражданских лиц и военнослужащих Арцаха. Примечательно, что азербайджанские военнослужащие, совершившие такие преступления, были впоследствии вознаграждены и поощрены со стороны властей Азербайджана",- говорится в заявлении.