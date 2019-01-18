Пятница, 18 Января 2019 18:26

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции продли арест второго президента Армении Роберта Кочаряна еще на 2 месяца.

Защита второго президента намерена обжаловать приговор в Апелляционном суде. Меж тем, суд даже не рассмотрел ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна под залог. Сей факт защита Кочаряна может обжаловать и в Европейском суде по правам человека. В иску будет поставлен акцент и на политическом, по определению адвокатов, преследовании Кочаряна.

Орбелян вновь подчеркнул, что Роберт Кочарян вообще не мог подвергаться преследованию следствие деятельности, исходящей из его должностных полномочий.

Он также подчеркнул, что в любой цивилизованной стране после публикации прослушки разговора глав Специальной следственной службы и Службы национальной безопасности, в которых говорится об указаниях главы СНБ судье по делу Кочаряна, эти должностные лица были бы уволены. Отметим, что Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года.