Пятница, 18 Января 2019 17:09

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека в своем вердикте по иску предпринимателя Самвела Майрапетяна не обвинил Армению в нарушении каких-то процессуальных норм. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Армении.

Согласно заявлению ЕСПЧ лишь подчеркнул право Майрапетяна на получение любой необходимой медицинской помощи, что следствие до сих пор обеспечивало и будет обеспечивать.

Отметим, что в заявлении ЕСПЧ, в частности, говорится о применении промежуточной меры по делу бизнесмена и владельца Второго общественного телевидения Самвела Майрапетяна. ЕСПЧ порекомендовал правительству Армении в спешном порядке обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с показаниями врачей, в том числе с применением метода транслюминального дренирования. "Принимая во внимание тот факт, что, по мнению специалистов - врачей, лечение Майрапетяна в Армении осуществить невозможно, в частности, из-за отсутствия возможности транслюминального дренирования, из решения ЕСПЧ следует, что ему необходимо разрешить отправиться в Германию, в ту больницу, где он ранее проходил лечение раньше", - отмечается в заявлении. ЕСПЧ также дал делу Майрапетяна приоритетность, распорядившись, чтобы адвокаты последнего в течение нескольких дней выслали полную версию жалобы, в том числе по факсу. "ЕСПЧ также предупредил правительство Армении о том, что неисполнение решения приведет к нарушению Конвенции по правам человека", - говорится в заявлении. Самвел Майрапетян был задержан Специальной следственной службой (ССС) 7-го октября. Ему выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (Соучастие во взяточничестве). Аппеляционный суд 27 декабря освободил Майрапетяна под залог 30 млн. драмов ($60 тыс.).

Так как паспорт бизнесмена находится в службе, и предприниматель не может выехать из страны 29-го декабря адвокаты в срочном порядке представили заявление в ССС для предоставления ему возможности выехать в Германию для лечения,. "Несколько известных хирургов в результате созванного консилиума пришли к выводу, что в Республике Армения невозможно организовать и обеспечить специализированное лечение, поскольку в Республике Армения нет транслюминального дренирования", - отмечалось в заявлении адвокатов. 8-го января паспорт Майрапетяну вернули, но, согласно заявлению адвокатов, ему было запрещено выехать из Армении. Предприниматель Самвел Майрапетян считается лицом, приближенным к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.