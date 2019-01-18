Пятница, 18 Января 2019 17:08

АрмИнфо.Находящийся с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян посетили армянскую церковь Святых Мучеников в Абу Даби.

Согласно информации пресс-службы аппарата президента, они возложили цветы к хачкару, который увековечивает память жертв Геноцида армян, и почтили дань уважения памяти невинных жертв.

Армен Саркисян встретился также с представителями армянской общины в воскресном лицее "Ара Ханоян". Президент республики выразил слова благодарности представителям общины за единение и сохранение национальных ценностей. "Тот факт, что мы живем в различных уголках мира, возможно, не есть недостаток, а - наоборот, является преимуществом, поскольку мы, несмотря на нашу малочисленность, являемся мировой нацией",- заявил он.

По его словам, бархатную революцию в Армении совершили не только те армяне, которые выходили на улицы в самой РА, но и, в некотором смысле, и все армяне, разбросанные по всему миру. "Я верю, что мы являемся избранным Богом народом. Мы народ, который по воле Божьей прошел через невозможные испытания, побывал в страшнейшем аду - видел Геноцид. Но мы сегодня не только существуем, но и сильны и могущественны. Мы - народ победителей, и нас ожидают новые победы не только на поле боя, но в сфере национальных интересов>,- сказал Саркисян. Как указал президент Армении, все армяне должны консолидировано выступать ради единой цели - интересов Родины