Пятница, 18 Января 2019 17:06

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на заседании 18 января избрало председателей постоянных парламентских комиссий.

По словам председателя Счетной комиссии НС РА Ваагна Овакимяна, в тайном голосовании из 132 депутатов приняли участие 129 парламентариев. Главой комиссии по государственно- правовым вопросам избран представитель фракции "Мой шаг" Владимир Варданян. Комиссию по здравоохранению и социальным вопросам возглавил Нарек Зейналян ("Мой шаг"), комиссию по внешним связям - Рубен Рубинян ("Мой шаг"), комиссию по вопросам науки, образования, культуры, спорта и диаспоры - Мхитар Айрапетяна ("Мой шаг"), комиссию по европейской интеграции - Арман Егоян ("Мой шаг"), комиссию территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства, охраны природы и устойчивого развития - Вараздат Карапетян, комиссию по экономическим вопросам и инвестициям - Бабкен Тунян и комиссию по обороне и безопасности - Андраник Кочарян.

Главой комиссии по правам человека и общественным вопросам избрана депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян, а комиссии региональной и евразийской интеграции - Микаэл Мелкумян, представляющий ту же фракцию.

От партии "Просвещенная Армени" должность председателя комиссии по финансово- кредитным и бюджетным вопросам долсталась Мане Тандилян.

Поздравив новоизбранных председателей комиссии, спикер парламента Арарат Мирзоян пожелал им плодотворной эффективной работы. Он сообщил также о формировании Совета НС, в который, помимо председателя НС и его заместителей, войдут по одному представителю от каждой фракции.