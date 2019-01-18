Пятница, 18 Января 2019 17:05

АрмИнфо. Постоянная комиссия Национального Собрания Республики Арцах по внешним отношения выступила с заявлением в связи с 29- ой годовщиной массовых погромов армянского населения в Баку.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Арцаха. В заявлении, в частности, говорится: "С 13-го по 19-ое января 1990 года в столице Азербайджана Баку была осуществлена организованная государственными властями массовая резня

армянского населения. Жертвами учиненного на этнической почве насилия

стали сотни армян, а имущество армян было разграблено и отнято.

Оказавшись перед непосредственной угрозой физического уничтожения, четверть миллиона

выселенного армянства Баку как беженцы обосновались в разных странах мира. Для того, чтобы заставить замолчать голос армянского населения Арцаха, вставшего на борьбу с целью восстановления исторической справедливости и реализации своего права на самоопределение, власти Баку при попустительстве режима Горбачева осуществили геноцид в отношении армян из Азербайджана. Вопреки фактам, зафиксированным международными правозащитными организациями, власти Азербайджана по сей день скрывают свои геноцидальные действия, искажая реалии и уклоняясь от ответственности. Уважая память невинных армян, ставших жертвами резни и насильственной депортации в Баку, постоянная комиссия Национального собрания по внешним сношениям: осуждает любое проявление ксенофобии, экстремизма и терроризма, утверждает что насилие в отношении армян в Баку, во всем Восточном Закавказье, а также Северном Арцахе и Нахиджеване, полностью соответствуют юридической формулировке преступления геноцида, установленной Конвенцией ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него" 1948 года, призывает международное сообщество, правозащитные организации и парламентские структуры дать правовую оценку массовым погромам армянского населения в Баку и предпринять меры против продолжающейся на государственном уровне в Азербайджане антиармянской пропаганды. Подтверждает, что организованные в Баку погромы не имеют срока исторической давности и Республика Арцах будет последовательна в вопросе привлечения организаторов и исполнителей геноцида армянства Азербайджана к ответственности.