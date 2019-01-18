Пятница, 18 Января 2019 17:04

АрмИнфо.Придание Полиции и Службе национальной безопасности статуса министерстве, и тем самым их политизация, станет серьезнейшей политической ошибкой. Такое мнение в беседе с журналистами выразил спикер парламента Арарат Мирзоян, комментируя тот факт, что ранее оппозиция критиковала бывшие власти за то, что эти структуры непосредственно подчиняются главе кабмина, тем самым создавая в Армении суперпремьерский институт.

По его словам, одним из институциональных достижений Армении является то, что эти структуры лишились министерского статуса и тем самым были аполитизированы. "Менять что-то сейчас нецелесообразно",- заверил Мирзоян.

При этом Мирзоян заверил, что существует много механизмов для того, чтобы сделать работу этих ведомств подотчетной не только премьеру, но и, скажем, парламенту. "Для этого можно организовать встречи глав этих ведомств с депутатами, что создаст возможность обсуждения ряда актуальных вопросов",- заявил Мирзоян, не упомянув о том, что при необходимости главы СНБ и Полиции и раньше проводили встречи с депутатами и в различных форматах отвечали на их вопросы.