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АрмИнфо.Придание Полиции и Службе национальной безопасности статуса министерстве, и тем самым их политизация, станет серьезнейшей политической ошибкой. Такое мнение в беседе с журналистами выразил спикер парламента Арарат Мирзоян, комментируя тот факт, что ранее оппозиция критиковала бывшие власти за то, что эти структуры непосредственно подчиняются главе кабмина, тем самым создавая в Армении суперпремьерский институт.
По его словам, одним из институциональных достижений Армении является то, что эти структуры лишились министерского статуса и тем самым были аполитизированы. "Менять что-то сейчас нецелесообразно",- заверил Мирзоян.
При этом Мирзоян заверил, что существует много механизмов для того, чтобы сделать работу этих ведомств подотчетной не только премьеру, но и, скажем, парламенту. "Для этого можно организовать встречи глав этих ведомств с депутатами, что создаст возможность обсуждения ряда актуальных вопросов",- заявил Мирзоян, не упомянув о том, что при необходимости главы СНБ и Полиции и раньше проводили встречи с депутатами и в различных форматах отвечали на их вопросы.
|Омбудсмен Арцаха призывает международное сообщество дать правовую оценку резне армян в Баку в 1990 году
|Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
|Суд продлил арест второго президента Армении
|Правительственная делегация Армении в Германии обсудила перспективы либерализации визового режима
|Генпрокуратура: ЕСПЧ не обвинил Армению в нарушении процессуальных норм по делу в отношении Самвела Майрапетяна
|Армен Саркисян: Я верю, что армяне являются избранным Богом народом
|Национальное Собрание Армении избрало председателей постоянных парламентских комиссий
|Парламент Арцаха: 19-ое января 1990 года в Баку была осуществлена организованная государственными властями массовая резня армянского населения
|Спикер парламента Армении против придания статуса министерств Полиции и СНБ
|Уполномоченный Армении в ЕСПЧ предпринимает необходимые шаги для выполнения требований структуры по делу Самвела Майрапетяна
|Руководитель миссии Армении в ОБСЕ генеральный секретарь структуры обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Экс- замначальника внутренних войск Полиции Армении обвиняется в злоупотреблении служебным положением
|МИД России выступил с заявлением относительно реакции Баку с недопуском в Азербайджан российских граждан армянской национальности
|Правозащитник: Необходимо добиться международного признания и осуждения резни армян в Баку
|И.о. министра ИД Армении встретился с Генеральным директором Юнеско и генсеком МОФ
|Посол Армении в Нидерландах и генеральный директор Европола обсудили возможности установления сотрудничества
|Судья по делу Манвела Григоряна во второй раз отклонил ходатайство адвокатов о самоотводе
|Суд решил арестовать находящегося в розыске экс-министра охраны природы Армении
|Обсуждены вопросы армяно-китайского военно-технического сотрудничества
|Турецкий Меджлис отказал в расследовании дела об убийстве Гранта Динка
|Ардшинбанк предлагает выгодное ипотечное кредитование
|Политические деятели Армении предлагают Пашиняну свои подходы по карабахскому урегулированию
|Никол Пашинян продолжает получать поздравительные послания
|С 18-го и 19-го января температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Кандидат в председатели комиссии: Подотчетность ЦБ парламенту страны необходимо повысить
|Парламент Армении приступил к процедуре голосования по кандидатурам глав постоянных комиссий
|"Валлекс групп" заверяет, что не имеет никакого отношения к возбужденному судебному разбирательству против ЗАО "Техут"
|Гутерриш приветствовал соглашение между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Париже
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го января
|Минздрав: Ситуация с острыми респираторными заболеваниями в Армении стабилизируется
|Экс-министр охраны природы Армении обвиняется во взяточничестве в особо крупных размерах
|Источник: Заруи Батоян возглавит Министерство труда и по социальным вопросам Армении
|ЕСПЧ призвал правительство Армении разрешить Самвелу Майрапетяну выехать в Германию для лечения
|Решение о мере пресечения в отношении Роберта Кочаряна суд обнародует сегодня в 17:30
|Военный атташе ИРИ: Иран придерживается взвешенной позиции по карабахскому вопросу
|Президент Туркменистана поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра Армении
|Вопросы армяно-американского сотрудничества обсудили посол РА в США и конгрессмен Джон Kокс
|Пресс-секретарь партии "Гражданский договор": Начальником аппарата Национального Собрания Армении будет назначен Тигран Галстян
|Премьер министр Люксембурга поздравил Никола Пашиняна в связи с назначением на должность премьер-министра
|Степанакерт узрел в последнем заявлении Минских посредников положительные детали
|Президент Армен Саркисян назначил Кристиана Тер-Степаняна Постоянным представителем Армении в ООН
|Военнослужащему предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с оружием
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.
|Главе общины Налбандян предъявлено обвинении в злоупотреблениях в процессе раздачи удобрений сельчанам
|"Альянс либералов и демократов за Европу" одобрил заявление партии "Просвещенная Армения" об аффелированном членстве в ALDE
|КГД Армении предотвратил попытку вывоза беспрецедентно большой партии опиума из Армении в Канаду
|По итогам парижской встречи глав МИД РА и АР Минские посредники выступили с заявлением
|СНБ раскрыла коррупционное преступление, свершенное при участии сотрудника полиции Армении
|Посольство Армении в Грузии: Среди пострадавших от взрыва в Тбилиси, нет граждан Армении и армян по национальности
|В приграничных районах Армении построены ракетно - артиллерийские склады
|В ходе встречи между министрами ИД Армении и Азербайджана стороны обсудили широкий спектр вопросов по мирному процессу
|Правительство Армении освободило двух губернаторов с занимаемых должностей
|Пашинян рассказал по какому принципу будет сформировано правительство
|Правительство Армении гарантировало право необеспеченных семей на получение пособий после повышения размера пенсий
|Прогноз экс-замглавы МИД: Армения никогда не пойдет на территориальные уступки Азербайджану
|Взгляд из Москвы: Стремление США использовать Закавказье для разрешения геополитических проблем с Ираном и Россией проявляется все более четко
|СЕ: Результаты выборов 9 декабря показывают стремление армянского народа к демократии и процветанию
|Премьер-министр Бельгии поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении
|Зограб Мнацаканян на встрече с сопредседателями МГ ОБСЕ подтвердил подходы и принципиальную позицию Армении по Карабаху
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