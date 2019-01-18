Пятница, 18 Января 2019 15:26

АрмИнфо. Уполномоченный представитель правительства Армении в Евроепйском суде по правам человека, сотрудничая с полномочными органами, предпринимает необходимые шаги для выполнения требований ЕСПЧ. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции Армении в связи с решением ЕСПЧ по делу предпринимателя Самвела Майрапетяна.

В заявлении, в частности, говорится: "Европейский суд по правам человека 17 января принял решение о применении промежуточной меры по делу бизнесмена Самвела Майрапетяна. Отметим, что Майрапетян обращался в ЕСПЧ с тем, чтобы ему было выдано разрешение на вылет в Германию для получения медицинской помощи. ЕСПЧ требует от Правительства Армении незамедлительно обеспечить право Майрапетяна на получение медпомощи за рубежом в соответствии с показаниями врачей, при необходимости и с применением метода транслюминального дренирования. Кабмин страны должен в течении 15 дней представить Суду информацию о мерах, предпринятых для обеспечения применения промежуточной меры. ЕСПЧ также предупредил о том, что невыполнение реализации установленной меры может привести к нарушению 34 статьи Европейской конвенции по правам человека. Уполномоченный представитель Армении в ЕСПЧ предпринимает необходимые шаги для выполнения требований суда", - отмечается в заявлении.

Отметим, что 17 января ЕСПЧ принял решение о применении промежуточной меры по делу бизнесмена и владельца Второго общественного телевидения Самвела Майрапетяна. ЕСПЧ порекомендовал правительству Армении в спешном порядке обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с показаниями врачей, в том числе с применением метода транслюминального дренирования, принимая во внимание тот факт, что, по мнению специалистов - врачей, лечение Майрапетяна в Армении осуществить невозможно. Напомним, что Самвел Майрапетян был задержан Специальной следственной службой (ССС) 7-го октября. Ему выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (Соучастие во взяточничестве). Аппеляционный суд 27 декабря освободил Майрапетяна под залог 30 млн. драмов ($60 тыс.). Так как паспорт бизнесмена находится в службе, и предприниматель не может выехать из страны 29-го декабря адвокаты в срочном порядке представили заявление в ССС для предоставления ему возможности выехать в Германию для лечения,. "Несколько известных хирургов в результате созванного консилиума пришли к выводу, что в Республике Армения невозможно организовать и обеспечить специализированное лечение, поскольку в Республике Армения нет транслюминального дренирования", - отмечалось в заявлении адвокатов. 8- го января паспорт Майрапетяну вернули, но, согласно заявлению адвокатов, ему было запрещено выехать из Армении. Предприниматель Самвел Майрапетян считается лицом, приближенным к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.