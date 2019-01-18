Пятница, 18 Января 2019 15:20

АрмИнфо.Руководитель миссии Армении в ОБСЕ Армен Папикян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, Гремингер выразил уверенность в том, что пройденный путь посла Папикяна будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества. Высоко оценив последние внутриполитические события в Армении, генсек ОБСЕ выразил готовность и впредь поддерживать страну в процессе дальнейших реформ.

В свою очередь Армен Папикян заверил генсека ОБСЕ, что Армения продолжит свое конструктивное участие во всех структурах организации.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с ОБСЕ.