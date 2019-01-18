Пятница, 18 Января 2019 15:11

АрмИнфо.Экс- замначальника внутренних войск Полиции Армении Левон Ераносян обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

Согласно материалам Следственного комитета Армении, с 2013 по 2018 гг по поручению Ераносяна договора о предоставлении услуг по организации отдыха ряда служащих внутренних войск в рамках государственного соцпакета были заключены с конкретными туроператорами, представители которых специальной с этой целью посещали подразделения структуры. Несмотря на тот факт, что каждый договор был подписан на сумму в 72 тысячи драмов, на деле ряду служащих были предоставлены услуги на сумму в 52 тысячи драмов, а часть из них вообще не воспользовалась своим соцпакетом.

18 января 2019 года было принято решение завести в отношении Ераносяна уголовное дело по 309 статье УК в связи с превышением последним должностных полномочий. В соответствии с требованием закона данное дело было направлено в Специальную следственную службу Армении.