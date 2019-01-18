Пятница, 18 Января 2019 14:43

АрмИнфо. Посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян встретился с генеральным директором полицейской службы Европейского союза Европол Катрин де Бол.

Как сообщает пресс-служба МИД, Балаян высоко оценил роль Европола как структуры по борьбе с преступностью, а также эффективную деятельность структуры, после чего представил борьбу правоохранительных органов Армении с коррупцией и организованной преступностью. В этом контексте он отметил важность углубления сотрудничества Европола с государствами-членами ЕС.

В ходе встречи стороны обсудили возможности установления сотрудничества между Европолом и полицией Армении. Были отмечены совместные шаги, которые необходимо предпринять для налаживания сотрудничества между упомянутыми структурами.

По просьбе генерального директора Европола посол Армении в Нидерландах представил подходы Армении по региональным вопросам, а также и усилия, предпринимаемые международным сообществом по решению данных проблем.