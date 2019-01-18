Пятница, 18 Января 2019 14:36

АрмИнфо.Суд принял решение об аресте экс-министра охраны природы Арама Арутюняна, обвиняемого в получении взятки в размере $14 млн за предоставление лицензий на эксплуатацию рудников.

Как заявил адвокат экс-министра Карен Акопян, Арам Арутюнян не признает себя винновым. В целом, по его словам, предъявленное ему обвинение - абсурд, поскольку законодательство республики предполагает довольно упрощенную процедуру получения лицензий на эксплуатацию рудников, "поэтому каких-либо причин давать за эти бумаги взятку в размере $14 млн просто не существует". Он также заявил, что звучавшие ранее заявления по этому делу, в том числе и из уст премьера Никола Пашиняна, негативно отражаются на всем процессе.

Адвокат также сообщил, что Араму Арутюняну, который ранее не проходил в рамках дела в качестве обвиняемого, в незаконном порядке следственные органы запретили покидать республику, меж тем, он хотел отправиться за рубеж для лечения больной жены. Тем не менее, Арутюнян в настоящее время находится в розыске.

Отметим, что экс-министр охраны природы Армении Арам Арутюнян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах. Как сообщает Следственный Комитет РА, Арутюнян обвиняется по п. 4 ч. 2 ст. 311 (получение должностным лицом взятки в особо крупных размерах за заведомо неправомерное действие или бездействие в пользу взяткодателя или представляемого им лица) и п. 1 ч. 3 ст. 190 (легализация доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем) УК Армении. Согласно обвинению, Арутюнян для предоставления лицензии на эксплуатацию шахт получил взятку от бизнесмена в размере 14 млн долларов США: 6 млн были переданы через близких экс-министра наличными, а 8 млн были перечислены на разные счета в ОАЭ. После этого Арутюнян перевел деньги в швейцарский банк и начал понемногу их перечислять на счет компании, которая принадлежит близкому ему человеку и ведет предпринимательскую деятельность в Армении. Напомним, что показания против Арутюняна дала скандально известная предпринимательница Сильва Амбарцумян, которая призналась в подкупе и других высокопоставленных должностных лиц.