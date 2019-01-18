Пятница, 18 Января 2019 13:23

АрмИнфо. Ардшинбанк предлагает ипотечное кредитование на выгодных условиях. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе банка, в рамках программы "Доступное жилье молодым семьям" ипотечные кредиты предоставляются по предоплате начиная с 10% (вместо ранее действующих 30%), без требования дополнительного залога. По остальным невыплаченным 10-20% осуществляется страхование предоплаты, и эти расходы банк берет на себя, вместо клиента.

Согласно источнику, в рамках программы "Доступное жилье молодым семьям" клиенты могут получить ипотечный кредит на сумму до 24 млн драмов, если стоимость приобретаемой недвижимости не превышает 30 млн драмов. Срок погашения кредита увеличен до 20 лет с прежних 15 лет. Процентная ставка составляет 7,35% годовых (фактическая ставка - начиная с 8,04%), а при госсубсидировании и если недвижимость является собственностью банка - начиная с 2,35% (фактическая ставка - начиная с 2,87%).

Более того, покупая в ипотеку квартиру на первичном рынке, заемщику возвращается сумма подоходного налога. По данной программе повышен также порог суммарного возраста супругов - до 70 лет с прежних 65 лет.

Ардшинбанк также предоставляет другие кредиты на покупку жилья по предоплате начиная с 5%, на сумму до 100 млн драмов и со сроком погашения до 20 лет.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования по программе "Доступное жилье молодым семьям" можно ознакомиться по ссылке https://goo.gl/kPPYR9, или позвонив на круглосуточный центр по номеру (012) 22-22-22.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк входит в TOP-3 по объему ипотечных кредитов - свыше 33 млрд драмов ($68.4 млн) или 14,03% в суммарных ипотечных кредитах банковской системы. В кредитном портфеле Ардшинбанка доля ипотеки превышает 7%. Абсолютная величина ипотечных кредитов Банка возросла в годовом разрезе на 15,5%. 9 месяцев 2018г Ардшинбанк завершил с чистой прибылью в 4.7 млрд драмов, нарастив этот показатель в годовом разрезе на 6,4%.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 64 подразделений. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.