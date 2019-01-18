Пятница, 18 Января 2019 13:22

АрмИнфо.Ряд общественно-политических деятелей Армении, консолидировавшихся в инициативу "Во имя защиты Республики Арцах", с открытым письмом обратились к премьер-министру Николу Пашиняну, в котором представили свои подходы по карабахскому урегулированию.

В письме, в частности, отмечается: "Оргкомитет инициативы "Во имя защиты Республики Арцах" долгое время, наблюдая за карабахскими переговорами, пришла к выводу о том, что политика Азербайджана крайне агрессивная. Она выражается геноцидальными выступлениями в ультимативной форме, азербайджанская сторона продолжает угрожать возобновлением войны, ставя под сомнение возможность достижения соглашения. Повестка переговоров, сформированная при прошлых властях, является нецелесообразной, более того, она "оправдывает" чрезмерное стремление Азербайджана вернуть освобожденные территории Арцаха".

Члены инициативной группы предлагают отказаться от Мадридских принципов и представить в ходе переговоров собственную повестку. "Мы предлагаем выдвинуть тезис под названием "Соглашение о мирном процессе", предлагающий комплексное решение проблемы и фиксирующий последовательность шагов в этом направлении",- говорится в заявлении.

Члены инициативной группы предлагают зафиксировать мирный процесс, как партнерство на различных уровнях с целью превращения конфликтных отношений в конструктивные. Согласно документу, стороны должны зафиксировать, что параллельно с политическими переговорами они воздерживаются от какой-либо антиагитационной кампании. Они также должны наладить экономическое сотрудничество, развивать народную дипломатию и сформировать атмосферу доверия.

"Господин Пашинян, мы рады представить вам предложение, соответствующее Вашим взглядам, и готовы обсудить с Вами детали, неотраженные в данном заявлении. Мы считаем, что это предложение предоставляет возможность для начала широкой общественной дискуссии по наиболее важной общеармянской проблеме, представляя окончательный, единый, концептуальный подход к этому вопросу".

Под письмом подписались председатель организации "Во имя защиты Республики Арцах", глава Демократической партии Армении Арам Саркисян, первый омбудсмен Лариса Алавердян, директор "Академии политических исследований", политолог Александр Манасян, политолог Андреас Гукасян и др.