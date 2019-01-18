Пятница, 18 Января 2019 13:12

АрмИнфо. В адрес Никола Пашиняна продолжают поступать поздравления по случаю назначения премьер-министром Армении. Свои послания главе армянского правительства направили премьер-министры Эстонии и Латвии - Юри Ратас и Марис Кучинскис.

"Примите, пожалуйста, мои искренние поздравления в связи с Вашим назначением на должность премьер-министра Армении. Желаю Вам успехов в деле реализации реформ, направленных на обеспение прогресса по превращению Армении в более демократическое и процветающее государство. Как государство, прошедшее переходный этап, Эстония, высоко оценивая развитие отношений с Арменией, готова поделиться своим опытом. Хорошее сотрудничество между нашими странами, особенно в области информационных технологий и культуры, является прочной основой для углубления двусторонних отношений. Убежден, что в течение Вашего пребывания в должности мы будем расширять двусторонние контакты и в других областях, укрепляя существующие. Выражаю надежду, что Армения продолжит развивать отношения с Европейским союзом, в частности, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и в рамках Восточного партнерства. С надеждой на тесное сотрудничество, надеюсь, что вскоре у нас будет возможность лично обменяться мнениями", - написал Юри Ратас, слова которого приводит пресс-служба правительства РА.

В свою очередь, Марис Кучинскис от имени правительства Латвии и себя лично также сердечно поздравил Никола Пашиняна в связи с переназначением на должность премьер- министра Армении. "Отрадно видеть последовательное развитие установившихся отношений между Латвией и Арменией. Уверен, что наши отношения продолжат укрепляться во имя процветания и благополучия наших народов", - говорится в послании главы латвийского правительства.