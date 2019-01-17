Четверг, 17 Января 2019 18:47

АрмИнфо.Чрезвычайный и полномочный посол Армении в США Варужан Нерсисян встретился с новоизбранным конгрессменом от штата Калифорния Джоном Kоксом. Варужан Нерсисян представил реформы, осуществляемые правительством Армении, а также результаты парламентских выборов, прошедших 9 декабря 2018 года.

Стороны подчеркнули важность роли Конгресса США в вопросах стимулирования инвестиций, активизации двусторонних политических и межпарламентских связей, а также сотрудничества в вопросе решения региональных проблем.

Собеседники высоко оценили роль армянской общины в укреплении и углублении армяно-американских отношений.