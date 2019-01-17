Четверг, 17 Января 2019 18:42

АрмИнфо.Начальником Аппарата Национального Собрания Армении будет назначен советник экс-первого вице-премьера Арарата Мирзояна Тигран Галстян. Об этом сообщил пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Ваан Костанян.

Костанян опроверг информацию о том, что он сам будет назначен на должность заместителя главы Аппарата парламента.

Отметим, что Галстян с 2002-2003 годы работал в ООО "Имекс Груп", как начальник зала магазина, с 2003 по 2006 гг стал специалистом по маркетинговым исследованиям той же компании, затем с 2007-2008 гг помощником председателя совета , с 2009-2018 годы. руководителем аппарата президента совета компании. В 2018 году Тигран Галстян был назначен советником первого заместителя премьер-министра Арарата Мирзояна.